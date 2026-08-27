Nepal, villaggio travolto dall'onda di fango

Un video girato da un testimone oculare ha immortalato l’inondazione che il 26 agosto ha travolto un villaggio nella regione himalayana del Nepal, dopo che un'enorme frana di fango e rocce ha provocato un'inondazione catastrofica vicino al confine con la regione cinese del Tibet. Il video, girato nei pressi di Betrawati Bazaar, nel comune di Uttargaya, mostrava un torrente di acqua, fango e detriti che si riversava giù dal fianco della montagna, sommergendo parte di un insediamento