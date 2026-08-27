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Australia, scarafaggi cyborg per fornire assistenza medica

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Gli scienziati dell’Università del Queensland e dell’Università del Nuovo Galles del Sud in Australia hanno sviluppato degli scarafaggi cyborg paramedici, soprannominati “paraborgs”, dotati di dispositivi di iniezione in miniatura e telecamere. Obiettivo della sperimentazione è che questi insetti possano contribuire a mantenere in vita le vittime di terremoti e crolli di edifici, fornendo assistenza medica di base in spazi ristretti e pieni di detriti prima dell’arrivo dei soccorritori. I team di ricerca hanno dotato gli scarafaggi giganti scavatori del Queensland settentrionale, la specie di scarafaggio più pesante al mondo, di zainetti contenenti siringhe e telecamere. Sono stati utilizzati scarafaggi veri perché nessun robot poteva eguagliare la loro agilità, resistenza e il basso consumo energetico, hanno affermato i ricercatori

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