Ucraina, comandante rischia la vita per salvare i compagni

Il comandante ucraino Vladyslav Polskyi, 29 anni, ha soccorso due compagni feriti mettendo a rischio la sua vita. I due soldati ucraini erano rimasti feriti durante una missione di combattimento nella regione di Kharkiv ed erano stati evacuati a bordo di un veicolo terrestre senza pilota quando questo è stato colpito da uno dei piccoli elicotteri-drone russi carichi di esplosivo. Vedendo due combattenti feriti bloccati sul campo di battaglia, uno dei quali ancora legato a un drone terrestre immobilizzato da un attacco russo, Polskyi, un ex insegnante di scienze arruolatosi nell’esercito nel 2023 è intervenuto in soccorso. Il comandante stava osservando i soldati su uno schermo nel suo posto di comando, a circa 15 chilometri di distanza. Tra lui e i soldati si estendeva la “zona mortale”, disseminata di mine e droni aerei pronti ad attaccare qualsiasi cosa si muovesse. Polskyi, il cui nome in codice militare è “Teacher”, è saltato sul suo pick-up grigio, senza elmetto o giubbotto antiproiettile. La sua impresa ha catturato l’attenzione del Paese e gli è valsa, pochi giorni dopo, la più alta onorificenza militare, quella di “Eroe dell’Ucraina”