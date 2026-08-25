Cisgiordania, deputato israeliano distrugge memoriale palestinese

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Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
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Palestina, politico israeliano Zvi Sukkot distrugge un monumento con una mazza. VIDEO

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Un deputato israeliano di estrema destra, il colono e attivista Zvi Sukkot, ha demolito a colpi di mazza un memoriale palestinese nel villaggio di Madama, nel nord della Cisgiordania occupata, mentre era scortato da militari israeliani. L'episodio, filmato e diffuso online, è stato condannato dall'esercito e da esponenti politici israeliani. Sukkot ha rivendicato su Facebook di aver agito dopo aver chiesto senza successo ai militari di rimuovere i monumenti che commemorano i "martiri" palestinesi nei villaggi di Madama e Burin, da lui definiti "villaggi di assassini"

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