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Papa: "Paesi lacerati dalla guerra, non dimentichiamoci di chi soffre"

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©Ansa

Lo ha detto papa Leone XIV nel post Angelus recitato a Castel Gandolfo

"Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi Paesi lacerati dalla guerra e dalla violenza. Non dimentichiamoci di chi soffre e muore a causa dei conflitti e al generoso impegno per la pace curiamo anche la nostra costante preghiera". Così Papa Leone al termine dell'Angelus recitato a Castel Gandolfo. 

Tanti gli stendardi dei pellegrini che si alzano a Castel Gandolfo, c'è chi brandisce la bandiera ucraina, chi quella del Brasile, chi quella della Spagna. Il Papa, prima di lasciare il piazzale, si è anche avvicinato a salutare un bambino con la maglia dell'Argentina di Messi.

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