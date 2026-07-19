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India, inondazioni devastano la regione di Jammu e Kashmir

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Il 19 luglio inondazioni improvvise hanno devastato la città di Rajouri, nella regione Jammu e Kashmir amministrata dall’India, causando la morte di almeno dieci persone, secondo quanto riportato dai media locali: altre persone risultano disperse. Le piogge torrenziali hanno fatto straripare il fiume Dharali, che ha rotto gli argini, distruggendo abitazioni e veicoli e costringendo i residenti ad abbandonare le zone più basse. L’ufficio meteorologico indiano ha lanciato un allarme per ulteriori piogge intense, temporali e fulmini in tutto il territorio federale. Alcuni scienziati sostengono che i cambiamenti climatici stiano rendendo le inondazioni e le frane nell’Himalaya più intense e frequenti.

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