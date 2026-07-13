Parigi, incendio nella foresta di Fontainebleau: chiusa l'A6

Un vasto incendio ha colpito la storica foresta di Fontainebleau, vicino a Parigi, imponendo la chiusura dell'autostrada A6 tra Parigi e Lione e mobilitando centinaia di vigili del fuoco e l'intervento dei canadair. La Francia è alle prese con la terza ondata di calore dell'estate: 26 milioni di persone sono sotto allerta rossa.