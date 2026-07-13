Alluvione in Bangladesh, almeno 54 morti e case sommerse

Almeno 54 persone sono morte nel sud-est del Bangladesh a causa di una devastante alluvione che ha sommerso case e strade, provocando frane e isolando intere comunità. Il ministero della Gestione dei disastri ha riferito che il distretto costiero di Cox's Bazar è tra i più colpiti, con oltre un milione di persone bloccate. I residenti lamentano la scarsità e il forte ritardo nell'arrivo dei soccorsi e degli aiuti umanitari.