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Pizzaballa: "Gaza è un disastro, bambini morsi dai topi"

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Durante un dialogo con il direttore di Limes, Lucio Caracciolo, il cardinale Pierbattista Pizzaballa ha descritto la situazione a Gaza raccontando quello che ha visto nel corso della sua visita recente nella Striscia. "Le città sono rase al suolo, livellate, azzerate. Rafah non esiste più", ha spiegato. Pizzaballa ha riferito anche di aver viaggiato su strade fortuite tra tende e fognature a cielo aperto, denunciando la presenza di topi che mordono soprattutto i bambini.

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