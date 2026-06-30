Durante un dialogo con il direttore di Limes, Lucio Caracciolo, il cardinale Pierbattista Pizzaballa ha descritto la situazione a Gaza raccontando quello che ha visto nel corso della sua visita recente nella Striscia. "Le città sono rase al suolo, livellate, azzerate. Rafah non esiste più", ha spiegato. Pizzaballa ha riferito anche di aver viaggiato su strade fortuite tra tende e fognature a cielo aperto, denunciando la presenza di topi che mordono soprattutto i bambini.
Prossimi video
Nella tendepoli di Caracas, traumi e incertezza degli sfollati
Mondo
Budapest, cannoni ad acqua per rinfrescare la folla
Mondo
Usa, lanciano pallina al cane... ma la ruba un pesce
Mondo
Pizzaballa: "Gaza è un disastro, bambini morsi dai topi"
Mondo
Sudafrica, proteste contro l'immigrazione irregolare
Mondo
Europa-Russia, viaggio a Narva, citta russofona ai confini della Nato
Mondo
Scoperto in Danimarca un grande sito tessile vichingo
Mondo