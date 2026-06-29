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Terremoto in Venezuela, nuova forte scossa di magnitudo 4.6

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Una nuova forte scossa di terremoto di magnitudo 4.6 ha colpito il Venezuela, con epicentro nei pressi di La Guaira, nell'area già devastata dal sisma del 24 giugno. Il terremoto è stato avvertito distintamente anche a Macuto, dove i vigili del fuoco italiani stavano scavando tra le macerie di un condominio per cercare di trarre in salvo una donna e dei suoi due figli.

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