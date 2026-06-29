Terremoto in Venezuela, nuova forte scossa di magnitudo 4.6

Una nuova forte scossa di terremoto di magnitudo 4.6 ha colpito il Venezuela, con epicentro nei pressi di La Guaira, nell'area già devastata dal sisma del 24 giugno. Il terremoto è stato avvertito distintamente anche a Macuto, dove i vigili del fuoco italiani stavano scavando tra le macerie di un condominio per cercare di trarre in salvo una donna e dei suoi due figli.
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