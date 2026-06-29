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California, sparatoria vicino all'area tifosi dei Mondiali

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Una persona è morta e un'altra è rimasta gravemente ferita in una sparatoria avvenuta a San Jose, in California, nei pressi di San Pedro Square, area utilizzata nei giorni scorsi per le iniziative dedicate ai tifosi dei Mondiali di calcio. Al momento degli spari non erano in programma partite né proiezioni del torneo. La polizia ha transennato la zona e avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto e individuare il responsabile.

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