Raid del Pakistan in Afghanistan, accuse di strage di civili

Il Pakistan ha annunciato di aver ucciso almeno 29 militanti in una serie di operazioni terrestri e raid aerei condotti lungo il confine con l'Afghanistan. Kabul sostiene invece che gli attacchi abbiano provocato la morte di almeno 38 civili e il ferimento di oltre 160 persone, tra cui donne e bambini, colpendo anche abitazioni nella provincia di Paktia. Le immagini mostrano i danni provocati da uno dei bombardamenti e i residenti tra le macerie. Si tratta del secondo attacco aereo rivendicato dal Pakistan contro obiettivi in Afghanistan e l'episodio rischia di alimentare ulteriormente le tensioni tra i due Paesi.