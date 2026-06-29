Raid del Pakistan in Afghanistan, accuse di strage di civili

Il Pakistan ha annunciato di aver ucciso almeno 29 militanti in una serie di operazioni terrestri e raid aerei condotti lungo il confine con l'Afghanistan. Kabul sostiene invece che gli attacchi abbiano provocato la morte di almeno 38 civili e il ferimento di oltre 160 persone, tra cui donne e bambini, colpendo anche abitazioni nella provincia di Paktia. Le immagini mostrano i danni provocati da uno dei bombardamenti e i residenti tra le macerie. Si tratta del secondo attacco aereo rivendicato dal Pakistan contro obiettivi in Afghanistan e l'episodio rischia di alimentare ulteriormente le tensioni tra i due Paesi.
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