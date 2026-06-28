Ucraina, bombe russe su Zaporizhzhia: un morto e 14 feriti

Un attacco russo con bombe aeree guidate ha colpito alcune abitazioni civili a Zaporizhzhia, nel sud-est dell'Ucraina, causando un morto e 14 feriti, tra cui due bambini. Il Servizio statale per le emergenze dell'Ucraina ha riferito che i soccorritori hanno estratto dalle macerie una donna e un bambino, mentre un'altra persona risultava ancora intrappolata. Le esplosioni hanno distrutto case, danneggiato edifici residenziali e incendiato un garage.
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