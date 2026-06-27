Sky Tg25, le vendette di Trump su Italia ed Europa

Nell'approfondimento del 27 giugno condotto da Alessio Viola ospiti la giornalista Viviana Mazza del Corriere della Sera, il direttore di IGT-Institute for Global Studies Nicola Pedde e Riccardo Alcaro, dello IAI-Istituto Affari Internazionali
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