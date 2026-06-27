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Sky Tg25, le vendette di Trump su Italia ed Europa

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Nell'approfondimento del 27 giugno condotto da Alessio Viola ospiti la giornalista Viviana Mazza del Corriere della Sera, il direttore di IGT-Institute for Global Studies Nicola Pedde e Riccardo Alcaro, dello IAI-Istituto Affari Internazionali 

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