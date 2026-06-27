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Berlino, allo zoo scattano le misure contro il caldo record

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Lo Zoo di Berlino ha rafforzato le misure per proteggere gli animali dall'ondata di caldo che interessa Germania ed Europa. I panda giganti vengono ospitati in ambienti climatizzati, mentre tigri, orsi ed elefanti ricevono blocchi di ghiaccio con il cibo, docce e nebulizzazioni per abbassare la temperatura corporea. I custodi hanno inoltre incrementato le aree d'ombra e l'irrigazione della vegetazione. L'emergenza arriva mentre la Germania registra un nuovo record provvisorio di caldo, con 41,3°C misurati a Saarbrücken-Burbach.

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