Berlino, allo zoo scattano le misure contro il caldo record

Lo Zoo di Berlino ha rafforzato le misure per proteggere gli animali dall'ondata di caldo che interessa Germania ed Europa. I panda giganti vengono ospitati in ambienti climatizzati, mentre tigri, orsi ed elefanti ricevono blocchi di ghiaccio con il cibo, docce e nebulizzazioni per abbassare la temperatura corporea. I custodi hanno inoltre incrementato le aree d'ombra e l'irrigazione della vegetazione. L'emergenza arriva mentre la Germania registra un nuovo record provvisorio di caldo, con 41,3°C misurati a Saarbrücken-Burbach.