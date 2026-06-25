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Le proteste in Albania contro il governo a Sky TG24 Mondo: Trump e l’isola di Sazan

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Il progetto di un resort di lusso sostenuto da una delle società del genero di Donald Trump in un’area di costa albanese protetta, ha dato vita a immense proteste di piazza in una delle nazioni più povere d’Europa, che ha l’obiettivo di entrare nell’Unione europea nel 2027. La protesta ambientalista si è velocemente tramutata in dissenso più vasto e profondo, contro il governo di Edi Rama, le opposizioni, il sistema tutto, accusato di non aver fatto abbastanza per lottare contro corruzione e mancanza di trasparenza delle élite al potere.

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