Kiev colpisce la Crimea, distrutto un ponte ferroviario

Le forze speciali ucraine hanno colpito la Crimea occupata, bombardando un ponte ferroviario strategico sopra il Canale settentrionale. L'operazione, documentata con video registrati da droni e diffusi su Telegram, fa parte di una massiccia campagna di raid notturni che ha preso di mira la logistica e le infrastrutture militari. Secondo le autorità filorusse, nell’attacco sono morte cinque persone.