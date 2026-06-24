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Kiev colpisce la Crimea, distrutto un ponte ferroviario

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Le forze speciali ucraine hanno colpito la Crimea occupata, bombardando un ponte ferroviario strategico sopra il Canale settentrionale. L'operazione, documentata con video registrati da droni e diffusi su Telegram, fa parte di una massiccia campagna di raid notturni che ha preso di mira la logistica e le infrastrutture militari. Secondo le autorità filorusse, nell’attacco sono morte cinque persone.

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