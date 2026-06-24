Trump contro Senato Usa: insensato voto su poteri di guerra

Il Senato Usa ha approvato con 50 voti favorevoli e 48 contrari la “Iran War Powers Resolution”, risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente Donald Trump e chiede il ritiro delle truppe in Iran a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Dura la replica del presidente americano su Truth: "Ho l'Iran alle corde, pronto a crollare... e il Senato decide di tenere una votazione inopportuna e senza senso".