Sky Tg24 mondo, situazione in Iran dopo l'accordo con Trump

"Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente la sovranità e l’integrità territoriale e ad astenersi dall’interferire negli affari interni dell’altra parte". Questo è uno dei punti del Memorandum of Understanding, il documento di intesa che dovrebbe portare a un accordo tra Stati Uniti e Iran. A gennaio, durante le coraggiose proteste contro il regime iraniano, represse nel sangue, il presidente Donald Trump aveva dichiarato che sarebbe intervenuto in sostegno della piazza. La guerra è arrivata, ma non il supporto al dissenso. La repressione interna è andata avanti nonostante il conflitto. Ne parliamo a Sky Tg24 Mondo con Pegah Moshir Pour, attivista e scrittrice