Oslo, tifosi fanno la Viking Row davanti al palazzo reale

I tifosi della Norvegia hanno eseguito la celebre coreografia "Viking Row" davanti al Palazzo Reale di Oslo per festeggiare la vittoria per 3-2 contro il Senegal ai Mondiali. Secondo l'emittente Tv2, l'obiettivo era celebrare con Re Harald il passaggio della squadra alla fase a eliminazione diretta.
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