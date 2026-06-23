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Oslo, tifosi fanno la Viking Row davanti al palazzo reale

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I tifosi della Norvegia hanno eseguito la celebre coreografia "Viking Row" davanti al Palazzo Reale di Oslo per festeggiare la vittoria per 3-2 contro il Senegal ai Mondiali. Secondo l'emittente Tv2, l'obiettivo era celebrare con Re Harald il passaggio della squadra alla fase a eliminazione diretta.

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