Starmer si dimette, Burnham verso la guida del Labour

Keir Starmer ha annunciato le dimissioni da premier e da leader laburista, aprendo la corsa alla successione. In pole c'è Andy Burnham, neoeletto deputato di Makerfield, dato come favorito alla premiership. Il partito fisserà un calendario con candidature aperte dal 9 luglio: in assenza di sfidanti, il nuovo gabinetto potrebbe insediarsi entro la pausa estiva. I mercati hanno reagito con calma, con la sterlina in lieve rafforzamento.