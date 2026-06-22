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Starmer si dimette, Burnham verso la guida del Labour

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Keir Starmer ha annunciato le dimissioni da premier e da leader laburista, aprendo la corsa alla successione. In pole c'è Andy Burnham, neoeletto deputato di Makerfield, dato come favorito alla premiership. Il partito fisserà un calendario con candidature aperte dal 9 luglio: in assenza di sfidanti, il nuovo gabinetto potrebbe insediarsi entro la pausa estiva. I mercati hanno reagito con calma, con la sterlina in lieve rafforzamento.

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