Le dimissioni di Starmer in UK a 10 anni dalla Brexit

Keir Starmer è il sesto premier a cadere dalla Brexit, il cui anniversario si celebra proprio il 23 giugno. Un terremoto che ha aperto una fase di grandissima instabilità per la politica britannica, con il partito laburista che ha trovato il suo nuovo candidato premier: Andy Burnham, il re del Nord, a lungo sindaco di Manchester. La sfida, adesso è proprio tra questo modello di città e la capitale, Londra