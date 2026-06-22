Keir Starmer è il sesto premier a cadere dalla Brexit, il cui anniversario si celebra proprio il 23 giugno. Un terremoto che ha aperto una fase di grandissima instabilità per la politica britannica, con il partito laburista che ha trovato il suo nuovo candidato premier: Andy Burnham, il re del Nord, a lungo sindaco di Manchester. La sfida, adesso è proprio tra questo modello di città e la capitale, Londra
Prossimi video
Jonathan Coe: "Brexit errore con cui convivere per ora"
Mondo
Le dimissioni di Starmer in UK a 10 anni dalla Brexit
Mondo
Usa-Iran, concluso 1° round di colloqui. Concordata roadmap
Mondo
Starmer si dimette, Burnham verso la guida del Labour
Mondo
Elezioni Colombia, candidato destra si proclama vincitore
Mondo
Gaza, abitanti in crisi tra tende roventi e mare inquinato
Mondo
Bimbo spinto tra coccodrilli: le immagini dello zoo privato
Mondo