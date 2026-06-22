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Danimarca, a Fano il più grande raduno di aquiloni al mondo

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Sull'isola danese di Fano migliaia di appassionati di aquiloni provenienti da 26 paesi si sono riuniti per il Fano International Kite Fliers Meeting. Gli organizzatori hanno definito l'evento il piu grande raduno al mondo, con 5.000 partecipanti che hanno fatto volare circa 25.000 aquiloni di ogni forma e colore. L'isola è una meta ideale per far volare gli aquiloni grazie ai venti costanti e a una spiaggia di 14 chilometri dove è anche permesso utilizzare auto sulla sabbia.

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