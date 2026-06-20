Scontro tra treni a nord di Londra, un morto e 89 feriti

A Nord di Londra un treno della East Midlands Railway partito da Corby ha tamponato un convoglio proveniente da Nottingham a sud di Bedford lungo la linea verso St. Pancras. La British Transport Police ha confermato la morte di un macchinista, mentre il servizio di soccorso ha registrato 89 feriti. Il premier Keir Starmer ha espresso vicinanza alle famiglie delle vittime ringraziando i soccorritori intervenuti per gestire il grave incidente ferroviario.