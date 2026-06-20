Proteste in Bolivia, proclamato lo stato di emergenza

Il presidente boliviano Rodrigo Paz ha dichiarato lo stato di emergenza in tutto il Paese dopo oltre sei settimane di proteste e blocchi stradali. La decisione è arrivata a seguito della firma di un accordo con il principale sindacato dei lavoratori per la revoca delle misure di pressione. Paz ha spiegato in tv di aver esaurito ogni via di dialogo con i gruppi che usano la violenza per destabilizzare la nazione.
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