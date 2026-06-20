Kharkiv, bomba russa su un palazzo: un morto e 9 feriti

Una bomba guidata russa ha colpito un edificio residenziale a Kharkiv, nel nord-est dell'Ucraina, causando almeno un morto e nove feriti, tra cui due bambini. I soccorritori hanno estratto i sopravvissuti dalle macerie e trasferito tutti i feriti in ospedale. I residenti raccontano di aver avuto solo pochi istanti per mettersi in salvo dopo l'allarme antiaereo.