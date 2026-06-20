Influenza aviaria H5N1, primo caso in Australia continentale

Il virus dell influenza aviaria H5N1 è stato rilevato per la prima volta nell'Australia continentale su un uccello stercorario bruno a sud di Perth. La ministra Julie Collins ha annunciato un piano da cento milioni di dollari per prevenire un'epidemia. "Si tratta di un ceppo altamente patogeno che desta preoccupazione globale", ha spiegato. Lo scorso anno la stessa variante dell'influenza aviaria H5 aveva colpito una colonia di elefanti marini sull'isola Heard, un territorio remoto nell'area subantartica.