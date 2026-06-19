Mondiali, Viking Row per la Norvegia arriva in Parlamento

Per sostenere la Norvegia ai Mondiali di calcio, i parlamentari norvegesi hanno eseguito in aula la "Viking Row", la celebre coreografia che mima la remata sincronizzata dei tifosi per Haaland & Co.
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