Khamenei: "Via libera ad accordo anche se non ero convinto"

L'Iran rivendica il memorandum d'intesa con gli Stati Uniti, ma la guida suprema Mushtaba Khamenei precisa di aver dato il proprio via libera nonostante le sue riserve iniziali. In un messaggio pubblico afferma di aver autorizzato la decisione, dopo le garanzie ricevute dal presidente iraniano sulla difesa degli interessi nazionali e dell'asse della resistenza.
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