Parigi nella morsa del caldo, temperature oltre i 35 gradi

Parigini e turisti hanno cercato riparo dal caldo mentre una nuova ondata di calore investe la Francia. Nella capitale le temperature hanno raggiunto i 35 gradi e, secondo le previsioni, potrebbero arrivare fino a 39 gradi nei prossimi giorni. Si tratta della seconda ondata di caldo registrata nel Paese dall'inizio dell'anno, dopo quella eccezionalmente precoce di fine maggio. Tra fontane, ombrelli e bottigliette d'acqua, residenti e visitatori cercano sollievo dalle alte temperature, mentre gli esperti avvertono che il cambiamento climatico renderà questi fenomeni sempre più frequenti e anticipati nel corso dell'anno.