Uk, Burnham vince le elezioni suppletive a Markerfield

Andy Burnham ha vinto le elezioni suppletive di Makerfield il 19 giugno. Nel discorso della vittoria ha colto l’occasione per avvertire il Partito Laburista che ha un’ultima possibilità di cambiare rotta: «Non ci sarà una seconda possibilità». Burnham, sindaco della Grande Manchester, ha definito il risultato un potenziale punto di svolta per la politica britannica. Il candidato britannico ha ottenuto 24.927 voti nel collegio elettorale del nord-ovest dell’Inghilterra. Reform UK, il partito populista di Nigel Farage, si è classificato al secondo posto con 15.696 voti. La vittoria di Burnham significa che ora potrà avviare o partecipare alla corsa per sostituire il primo ministro britannico Keir Starmer, alle prese con indici di popolarità tra i più bassi mai registrati da un leader. E ha dichiarato che cercherà di sostituire Starmer e di cambiare la politica nazionale.