Sky TG24, Timeline, firmato l’accordo tra Usa e Iran 2

L'intesa preliminare sul nucleare iraniano è stata firmata al termine del G7 di Evian, nella reggia di Versailles, senza che i paesi europei sedessero al tavolo delle trattative. Bruxelles accoglie con sollievo la prospettiva di riapertura dello stretto di Hormuz dopo la crisi energetica, ma resta marginale, mentre l'Iran punta a gestire il passaggio marittimo con l'Oman e i paesi del Golfo. Israele, i cui interessi non convergono con quelli americani, ha scelto la linea del silenzio e lavora sottotraccia con la Casa Bianca per non ritirarsi dal sud del Libano. L'accordo finale dovrà essere sancito da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza dell'Onu.