L'intesa preliminare sul nucleare iraniano è stata firmata al termine del G7 di Evian, nella reggia di Versailles, senza che i paesi europei sedessero al tavolo delle trattative. Bruxelles accoglie con sollievo la prospettiva di riapertura dello stretto di Hormuz dopo la crisi energetica, ma resta marginale, mentre l'Iran punta a gestire il passaggio marittimo con l'Oman e i paesi del Golfo. Israele, i cui interessi non convergono con quelli americani, ha scelto la linea del silenzio e lavora sottotraccia con la Casa Bianca per non ritirarsi dal sud del Libano. L'accordo finale dovrà essere sancito da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza dell'Onu.
Prossimi video
Libano, soccorritori tra le macerie della loro sede
Mondo
Sky TG24, Timeline, firmato l’accordo tra Usa e Iran 3
Mondo
Sky TG24, Timeline, firmato l’accordo tra Usa e Iran 2
Mondo
Sky TG24, Timeline, firmato l’accordo tra Usa e Iran 1
Mondo
Sky TG24, Timeline, i funerali del cardinale Ruini. La posizione italiana sull’accordo Usa-Iran
Mondo
Crosetto: "Il percorso è chiaro, sarà Nato che avrà sempre di più una linea europea"
Mondo
Madani: AI consuma molta acqua in epoca di bancarotta idrica
Mondo