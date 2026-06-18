Sky TG24, Timeline, firmato l’accordo tra Usa e Iran 1

tati Uniti e Iran hanno firmato un'intesa preliminare in 14 punti sul programma nucleare iraniano, siglata a Versailles da Donald Trump e dal presidente iraniano Pezeshkian. L'accordo prevede il cessate il fuoco su tutti i fronti, la riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz, l'allentamento delle sanzioni sul petrolio iraniano e lo scongelamento di fondi fino a 100 miliardi di dollari, mentre i nodi più complessi sul nucleare sono rinviati a 60 giorni di negoziati. Diversi analisti leggono l'intesa come un ridimensionamento degli obiettivi iniziali dichiarati da Washington.
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