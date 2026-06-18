Accordo Usa-Iran, sfollati libanesi reagiscono dopo la firma

Gli sfollati libanesi hanno reagito alla firma di un accordo, esprimendo le proprie valutazioni sulle prospettive aperte dall'intesa. Le testimonianze raccolte riflettono lo stato d'animo di chi è stato costretto a lasciare le proprie case e attende ricadute concrete sul territorio.
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