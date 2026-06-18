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Accordo Usa-Iran, sfollati libanesi reagiscono dopo la firma

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Gli sfollati libanesi hanno reagito alla firma di un accordo, esprimendo le proprie valutazioni sulle prospettive aperte dall'intesa. Le testimonianze raccolte riflettono lo stato d'animo di chi è stato costretto a lasciare le proprie case e attende ricadute concrete sul territorio.

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