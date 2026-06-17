Israele, protesta ultraortodossa contro la leva militare

Migliaia di ebrei ultraortodossi si sono radunati davanti al carcere militare di Beit Lid, vicino a Kfar Yona, per protestare contro la detenzione di un giovane accusato di aver evitato la leva obbligatoria. La manifestazione riaccende il dibattito sulle esenzioni dal servizio militare per la comunità ultraortodossa, tema che divide politica e società israeliana, soprattutto dopo quasi due anni di conflitto che hanno aumentato la pressione sulle forze armate del Paese.
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