Dopo l'annuncio dell'accordo preliminare tra Iran e Stati Uniti, le prime navi commerciali sono tornate a transitare nello Stretto di Hormuz, snodo strategico per il commercio energetico globale. La firma dell'intesa è attesa venerdì a Ginevra, dopo nuovi colloqui a Doha. Dal G7, Emmanuel Macron conferma la disponibilità di una missione navale europea per garantire la sicurezza della navigazione. Restano aperti i nodi sul programma nucleare iraniano, mentre i mercati reagiscono con un calo del prezzo del petrolio.
Prossimi video
Prime navi a Hormuz, accordo Iran-Usa atteso per venerdì
Mondo
Accordo Iran Usa a Sky Tg24 Mondo, cosa prevede la tregua
Mondo
Ucraina avvia fase formale dei negoziati per l'adesione all'Ue
Mondo
Trump esulta per l'accordo con l'Iran, ma restano incognite
Mondo
G7, Macron: pronti a missione Hormuz con Uk, Italia e Olanda
Mondo
Reazioni Medioriente dopo l'accordo di Trump con Iran
Mondo
G7 a Evian: in agenda guerra, economia e tecnologia
Mondo