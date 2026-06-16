Prime navi a Hormuz, accordo Iran-Usa atteso per venerdì

Dopo l'annuncio dell'accordo preliminare tra Iran e Stati Uniti, le prime navi commerciali sono tornate a transitare nello Stretto di Hormuz, snodo strategico per il commercio energetico globale. La firma dell'intesa è attesa venerdì a Ginevra, dopo nuovi colloqui a Doha. Dal G7, Emmanuel Macron conferma la disponibilità di una missione navale europea per garantire la sicurezza della navigazione. Restano aperti i nodi sul programma nucleare iraniano, mentre i mercati reagiscono con un calo del prezzo del petrolio.