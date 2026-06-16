California, B-52 precipita al decollo: otto morti

Tragedia alla base aerea di Edwards, in California, dove un bombardiere strategico B-52 Stratofortress dell'Air Force si è schiantato pochi secondi dopo il decollo durante una missione di collaudo. Il velivolo ha preso fuoco all'impatto e tutte le otto persone a bordo sono morte. Tra le vittime militari, civili governativi e contractor. Ancora ignote le cause dell'incidente: l'Air Force ha aperto un'indagine. Si tratta di uno dei più gravi incidenti recenti dell'aviazione militare statunitense.
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