California, B-52 precipita al decollo: otto morti

Tragedia alla base aerea di Edwards, in California, dove un bombardiere strategico B-52 Stratofortress dell'Air Force si è schiantato pochi secondi dopo il decollo durante una missione di collaudo. Il velivolo ha preso fuoco all'impatto e tutte le otto persone a bordo sono morte. Tra le vittime militari, civili governativi e contractor. Ancora ignote le cause dell'incidente: l'Air Force ha aperto un'indagine. Si tratta di uno dei più gravi incidenti recenti dell'aviazione militare statunitense.