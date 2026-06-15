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Anche la Gran Bretagna vieta i social agli under 16

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Dopo l'Australia, anche il Regno Unito verso il divieto dei social per gli under 16. Il governo Starmer prepara una legge ancora più estesa: restrizioni per i minori di 18 anni, limiti a giochi online e streaming e un possibile coprifuoco digitale notturno.

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