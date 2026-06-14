Raid israeliani in Libano, Beirut: "3.756 morti dal 2 marzo"

Il ministero della Salute libanese ha reso noto che il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani dal 2 marzo è salito a 3.756 morti e 11.632 feriti. Sabato l'IDF ha colpito oltre 70 siti militari di Hezbollah nel sud del Libano. Tra le vittime il sindaco di Rihan, Ali Badih. L'IDF ha ordinato l'evacuazione di 20 località nella parte meridionale del Paese.