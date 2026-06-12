Trump: "Messo fine alla guerra con l'Iran, presto la firma"

Donald Trump ha annunciato il via libera dell'Iran a un accordo sul nucleare, dichiarando di aver annullato i raid contro Teheran e di aver messo fine alla guerra. "Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo. Hanno accettato di non dotarsi mai di armi nucleari", ha detto il presidente Usa. La firma dell'intesa è attesa in Europa, con il vicepresidente Vance in rappresentanza degli Stati Uniti. Trump ha riferito che anche la Guida suprema di Teheran avrebbe approvato l'intesa e che subito dopo la firma riaprirà anche lo Stretto di Hormuz.
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