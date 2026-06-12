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USA, tornado e forti tempeste colpiscono il Midwest

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Una serie di violente perturbazioni ha colpito l'Illinois e altre aree del Midwest degli Stati Uniti. Le immagini mostrano un tornado nei pressi della città di Streator, mentre le autorità meteorologiche hanno emesso allerte per il rischio di nuovi tornado e alluvioni. Le condizioni meteo avverse potrebbero continuare nei prossimi giorni.

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