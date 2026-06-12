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Tel Aviv Pride, migliaia in piazza dopo due anni di stop

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Migliaia di persone hanno partecipato al Tel Aviv Pride, tornato in formato completo per la prima volta dopo due anni di cancellazioni legate al conflitto. L'evento, giunto alla sua 28ª edizione, si è svolto lungo le strade vicino alla spiaggia e ha riportato al centro messaggi di orgoglio, inclusione e libertà per la comunità LGBTQ+.

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