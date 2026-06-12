Papa Leone in Spagna: Siamo tutti migranti

Nell'ultima giornata della sua visita nelle Canarie, Papa Leone XIV ha incontrato migranti e rifugiati, definendo la migrazione un'esperienza che accomuna tutta l'umanità. Il Pontefice ha inoltre rivolto un duro appello ai trafficanti di esseri umani, invitandoli a pentirsi e a porre fine allo sfruttamento delle persone in fuga da guerre, povertà e persecuzioni.