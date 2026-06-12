Mondiali 2026, proteste e scontri a Città del Messico

L'apertura dei Mondiali 2026 all'Azteca Stadium di Città del Messico è stata accompagnata da proteste nelle strade della capitale. Insegnanti e familiari di vittime della guerra alla droga hanno manifestato per sfruttare i riflettori internazionali, ma i cortei sono presto degenerati. Filmati mostrano manifestanti a volto coperto, un veicolo ribaltato e agenti in assetto antisommossa impegnati a disperdere la folla.
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