Travestiti da mascotte dei Mondiali arrestano spacciatore

A Lima la polizia ha arrestato un presunto spacciatore con un'operazione sotto copertura decisamente insolita. Gli agenti si sono presentati davanti alla sua abitazione travestiti da mascotte dei Mondiali di calcio, approfittando della passione dell'uomo per il torneo per non destare sospetti. Durante il blitz sono stati sequestrati droga e un'arma da fuoco.
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