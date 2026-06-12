Addio a David Hockney, maestro della Pop Art britannica

È morto a 88 anni David Hockney, considerato uno dei più importanti artisti britannici tra il XX e il XXI secolo. Divenuto celebre per le sue tele dai colori vivaci ispirate alla California, fu tra i protagonisti della Pop Art e realizzò alcune delle immagini più iconiche dell'arte contemporanea. Nel corso della sua lunga carriera sperimentò costantemente nuovi strumenti e tecniche, dai fax agli iPad, continuando a dipingere fino agli ultimi anni della sua vita.