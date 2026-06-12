Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Addio a David Hockney, maestro della Pop Art britannica

Mondo

È morto a 88 anni David Hockney, considerato uno dei più importanti artisti britannici tra il XX e il XXI secolo. Divenuto celebre per le sue tele dai colori vivaci ispirate alla California, fu tra i protagonisti della Pop Art e realizzò alcune delle immagini più iconiche dell'arte contemporanea. Nel corso della sua lunga carriera sperimentò costantemente nuovi strumenti e tecniche, dai fax agli iPad, continuando a dipingere fino agli ultimi anni della sua vita.

Prossimi video

Indonesia, studenti in piazza contro il governo Prabowo

Mondo

Papa Leone in Spagna: Siamo tutti migranti

Mondo

Guerra Ucraina Russia a Sky Tg24 Mondo, chi sta vincendo?

Mondo

Corea del Nord, Kim Jong Un esprime pieno sostegno a Putin

Mondo

Addio a David Hockney, maestro della Pop Art britannica

Mondo

Sky TG24, Timeline, aumenta la spesa per la difesa. Le dichiarazioni di Trump sull’Iran

Mondo