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Sagrada Familia, il Papa inaugura la Torre di Gesù

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Papa Leone XIV ha inaugurato la Torre di Gesù della Sagrada Família, l'ultima delle grandi guglie progettate da Antoni Gaudí. Alta 172,5 metri e sormontata da una grande croce in ceramica, la torre rende la basilica di Barcellona la chiesa più alta del mondo. L'evento coincide con il centenario della morte di Gaudí e rappresenta uno dei momenti centrali della visita del Pontefice in Spagna, che oggi prosegue nelle Isole Canarie.

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