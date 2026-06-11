Sagrada Familia, il Papa inaugura la Torre di Gesù

Papa Leone XIV ha inaugurato la Torre di Gesù della Sagrada Família, l'ultima delle grandi guglie progettate da Antoni Gaudí. Alta 172,5 metri e sormontata da una grande croce in ceramica, la torre rende la basilica di Barcellona la chiesa più alta del mondo. L'evento coincide con il centenario della morte di Gaudí e rappresenta uno dei momenti centrali della visita del Pontefice in Spagna, che oggi prosegue nelle Isole Canarie.
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