Belfast, seconda notte di violenze anti-immigrati

Per la seconda notte consecutiva Belfast è stata teatro di violenze anti-immigrazione, con incendi e tensioni in diversi quartieri della città. I disordini sono scoppiati dopo la diffusione online di video relativi a un accoltellamento in cui un uomo ha perso un occhio. Le autorità hanno incriminato un cittadino sudanese per tentato omicidio, mentre il premier britannico Keir Starmer e i leader locali hanno condannato gli attacchi contro le minoranze etniche.