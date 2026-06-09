Zelensky al summit di Tallinn: focus su difesa e droni

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è a Tallinn, in Estonia, per il vertice NB8 che riunisce i leader dei Paesi nordici e baltici. Durante l'incontro con il premier finlandese Petteri Orpo, ha discusso del rafforzamento della difesa europea, con particolare attenzione ai sistemi anti-balistici e alla cooperazione nel settore dei droni. Al centro del summit anche la sicurezza europea e il sostegno militare a Kiev. I Paesi nordici e baltici restano tra i principali alleati dell'Ucraina dall'inizio della guerra con la Russia.