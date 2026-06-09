Trump fischiato al Madison Square Garden

Il presidente Donald Trump è stato accolto da forti fischi durante l'inno nazionale, in occasione di Gara 3 delle Finali NBA tra i Knicks e i San Antonio Spurs. Un video pubblicato su X dall'utente Jack Settleman immortala il momento. "Trump se n'è andato un'ora fa, ma la città è ancora bloccata", ha scritto Settleman. Gli Spurs hanno vinto 115-111, riducendo il vantaggio dei Knicks nella serie a 2-1. Credit: Jack Settleman via Storyful